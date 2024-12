Pedrinho Matador: Chefe do PCC vira réu pelo assassinato do serial killer Adalberto de Oliveira Alves Júnior, 32, o Pierre, apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), tornou-se réu pelo assassinato de Pedro Rodrigues Filho, 68, o Pedrinho Matrador. A Justiça ainda decretou a prisão preventiva dele. O maior serial killer do Brasil foi morto a tiros em 5 de março de 2023 em Mogi das Cruzes, na região metropolitana. Pierre estava recolhido no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, onde deve aguardar o julgamento. Ele irá a júri popular. Veja o texto completo de Josmar Jozino