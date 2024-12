Consumo nas periferias e o poder de uma oferta bem-feita

Por muito tempo, a narrativa sobre as periferias esteve limitada a um discurso de carência. Contudo, essa visão vem mudando à medida que empreendedores enxergam o potencial desses territórios e ajustam suas ofertas às demandas locais. Quando produtos e serviços chegam de forma adequada, o público periférico, com sua criatividade e capacidade de consumo, acessa experiências antes restritas a outros contextos sociais.

Nos últimos anos, lavanderias que oferecem serviços de lavagem e secagem têm ganhado espaço em muitas comunidades periféricas. Esses espaços não apenas atendem à necessidade prática de quem não possui estrutura em casa, mas também apresentam um modelo de negócio adaptado à realidade local: preços competitivos, promoções semanais e ambientes acolhedores. Assim, um serviço antes visto como privilégio se torna parte do cotidiano das famílias.

Outro exemplo de serviço que tem se destacado é o das hamburguerias artesanais. Com ingredientes selecionados e cardápios criativos, essas casas conquistaram os paladares locais ao oferecer experiências que antes eram associadas a restaurantes de alto padrão. Hoje, essas hamburguerias não apenas atendem às expectativas dos clientes, mas também começam a figurar nos guias de gastronomia e a ganhar prêmios por sua qualidade. Esses estabelecimentos são prova de que o acesso a uma refeição diferenciada é, também, uma questão de estar presente no território certo, com preços ajustados à realidade e um atendimento que valoriza o cliente.