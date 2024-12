Moraes deve manter generais presos e anuncia péssimo ano-novo a golpistas

Os generais Braga Netto e Mario Fernandes, suspeitos de terem planejado um golpe de Estado, devem passar o réveillon atrás das grades. Os dois pediram a libertação ao STF (Supremo Tribunal Federal), mas o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, deve negar o benefício a ambos.

Nos dois casos, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a libertação. Embora o Judiciário não tenha obrigação de seguir a posição do Ministério Público Federal, Moraes tem feito parceria com Gonet e decidido no mesmo sentido das recomendações do procurador.

Braga Netto foi preso preventivamente no último dia 7. No dia 20, o procurador-geral se manifestou pela continuidade da prisão. No dia 23, a defesa enviou petição a Moraes argumentando que o general não tem histórico de desobediência. O ministro ainda não tomou uma decisão, mas a expectativa é que mantenha a prisão, como recomentou Gonet.