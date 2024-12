Que Natal teremos neste século 21?

Vivo hoje numa cidade que há dois meses promove esse Natal que deixou Valente profundamente irritado. Em Nova York, como em tantas cidades do mundo, é um desafio encontrar a figura de Jesus diante de uma abundância de luzes, trenós, caixas de presentes, o "bom Velhinho", sinos e árvores.

Ao percorrer as cenas que todos já vimos em filmes, fica evidenciado que vivemos um Natal inventado a partir de uma sociedade onde o consumo é sinônimo de felicidade, de conquista e onde o sistema se mantém se cada cidadão - cristão ou não - aportar parte de seu salário para que a máquina capitalista continue a funcionar. No fundo, trata-se praticamente de uma antítese do Natal.

A reinvenção da tradição não se limita ao que Assis Valente constatou. Tudo nesta data é parte de uma construção.

Sou cristão. Mas não existem sequer provas de que Jesus tenha realmente nascido em 25 de dezembro. E não se sabe tampouco se isso ocorreu há 2024 anos. Nos Evangelhos, apenas dois deles tratam desse nascimento de Cristo. Para os primeiros cristãos, não era o nascimento do filho de Deus que funcionava como pilar da nova religião. Mas sua crucificação. Ou seja, a Páscoa.

Foi apenas 300 anos depois dessa suposta data que o imperador romano decide que faria sentido comemorar o Natal, numa manobra política para também promover o cristianismo ao qual ele acabara de converter. As festas, nesta época do ano, já existiam para os romanos. Mas tinham uma relação com a data do solstício e com a Saturnália - festival em honra ao deus Saturno e que ocorria entre 17 e 23 de dezembro.

Por séculos, a festa era também um momento de transgressão e uma oportunidade de inversão das relações sociais. Essa transgressão chegou a tal ponto que parte da sociedade passou a exigir uma reinvenção do Natal, com vozes como Benjamin Franklin pedindo celebrações mais moderadas.