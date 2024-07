Mais de uma década após governo estabelecer regras mínimas de saúde e segurança para o trabalho em frigoríficos, empregados da indústria da carne sofrem quatro vezes mais acidentes e têm dez vezes mais doenças profissionais do que outras. A produção de carne é um dos pilares da economia brasileira. O país sedia três dos maiores produtores de proteína animal do planeta: JBS, Marfrig e Minerva. A cadeia produtiva completa da carne responde por 10% do PIB nacional. Mas essa pujança não se reflete em segurança e saúde para o trabalhador, segundo investigação da Repórter Brasil. "O trabalhador entra bem na empresa e sai atrofiado", diz Antônio*, que atuou por dois anos como operador de máquinas no frigorífico da Marfrig em Ji-Paraná, em Rondônia, até cair de uma altura de seis metros. Cinco anos depois do acidente, em 2023, ele ainda não conseguia andar mais de 200 metros sem sentir dor.