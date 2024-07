Haddad coleciona inimigos por buscar fim de farra tributária dos mais ricos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, coleciona inimigos por querer aumentar a arrecadação do governo após a "herança" deixada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Paulo Guedes, que deixaram uma fatia do orçamento sob controle do Congresso Nacional, disse o colunista Kennedy Alencar no Análise da Notícia desta quarta-feira (24).

Haddad pega uma realidade bem diferente da dos [ministros] antecessores dele [...] A questão fiscal tem dominado o debate econômico no Brasil nos últimos anos, mas Haddad convive com uma coisa diferente que é o poder que o Congresso abocanhou do orçamento. Quando se tratava da questão fiscal, o Executivo, com pouca margem de manobra que tinha, cabia a ele decidir onde cortar e fazer.