Mulher de Pedro Paulo fala sobre vídeo íntimo: 'Besteira desistir de vice'

A influenciadora digital Tati Infante, casada com o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), publicou um vídeo nas redes sociais defendendo a candidatura do marido como vice de Eduardo Paes (PSD) na chapa pela reeleição à Prefeitura do Rio.

"Acho uma besteira ele desistir de ser vice por conta de um episódio que aconteceu em 2020, período em que estávamos separados em uma crise", afirmou.

Há meses, Pedro Paulo é o nome considerado para compor a chapa de Paes. Na segunda-feira (22), um jornalista amigo do deputado divulgou a informação de que ele havia desistido de concorrer por temer o vazamento de um vídeo íntimo que estaria com a campanha do adversário Alexandre Ramagem (PL). A assessoria de Ramagem negou ter o vídeo.