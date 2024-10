O governo de São Paulo enfraqueceu a política de câmeras corporais nas fardas de policiais, permitindo que eles mesmos acionem o equipamento ao invés de gravação contínua. Ao mesmo tempo, as Polícias Militar e Civil mataram 441 pessoas entre janeiro e agosto deste ano, um aumento de 78% em comparação as 247 do mesmo período no ano passado. Se considerarmos apenas negros, o crescimento da letalidade foi de 83%. É apenas coincidência, afirmou à coluna o Papai Noel, o Coelho da Páscoa e, claro, o Homem do Saco. É o que acontece quando um governo que prioriza a letalidade a serviços de inteligência policial afrouxa sua própria fiscalização.