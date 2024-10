PM de Tarcísio mata mais por não ser filmada ou não é filmada porque mata?

O segredo do sucesso das câmeras é ficarem ligadas o tempo inteiro para verificarem o comportamento tanto dos policiais quanto das pessoas que vão ser abordadas. Sim, ela não serve apenas para evitar sacanagens cometidas por maus policiais, também serve para proteger os bons policiais das sacanagens cometidas contra eles, de armações ou violência.

A mudança nas regras pelo governador Tarcísio de Freitas e seu secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite acabou sendo chancelada pelas regras recuadas emitidas pelo Ministério da Justiça de Lula. A pasta fixou diretrizes, com 16 situações em que os equipamentos devem ser usados. A questão é que a gestão de Ricardo Lewandowski, após debater internamente duas opções de protocolo, escolheu a menos restritiva, que não garante a gravação ininterrupta.

O governo de São Paulo anunciou assinou, no dia 18 de setembro, contrato com a empresa Motorola para a compra de 12 mil câmeras corporais para a PM. O modelo previsto não realiza gravação ininterrupta.

Há também um receio que as novas câmeras não sejam alocadas em batalhões da PM, priorizando aqueles com altos índices de letalidade, mas em áreas como os canis e as academias de formação. O que também anula a função dos equipamentos.

Tudo isso fora o mau uso das câmeras e a má vontade do próprio governo. É gravíssimo que as imagens das câmeras corporais de PMs envolvidos na Chacina do Guarujá, no ano passado, entregues ao Ministério Público mostrassem os confrontos com criminosos em apenas três dos 16 casos iniciais que terminaram em morte. Isso aumenta a suspeita de que a Operação Escudo foi, na verdade, planejada como uma Operação Vingança.

Pelo menos oito imagens de confrontos deveriam aparecer porque é o número de mortes que envolvem agentes da Rota, batalhão que conta com câmeras em todos os uniformes. Mas foram entregues vídeos de seis ocorrências, dos quais três não mostram nada de útil.