À frente nas pesquisas de intenção de voto, tudo o que Ricardo Nunes não precisava neste momento era aparecer em fotos e vídeos ao lado de Jair "700 mil mortos" Bolsonaro - que carrega o fardo de ser o político mais rejeitado pelos paulistanos. Pagou o pedágio de estar coligado ao PL, engolindo a seco o mito em uma churrascada com empresários nesta terça (22). Quando os bolsonaristas-raiz migravam de Nunes para Pablo Marçal, no primeiro turno, o mito preferiu esconder-se embaixo das cobertas a bater de frente com o seu rebanho quando a maioria preferia o berrante do coach. Jair, que cavalgou a extrema direita durante anos, dando a ela sentido e organização, temia que seus seguidores o largassem caso abraçasse o candidato menos estridente.