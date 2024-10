Extrema direita prepara ofensiva global com eventual volta de Trump

"Reafirmamos a vontade de continuar a implacável batalha cultural pela defesa do Ocidente contra o marxismo cultural destrutivo e a engenharia social totalitária em todas as suas manifestações, seja o 'wokismo' [movimento ideológico que defende uma tomada de consciência e a intervenção face a questões de discriminação ou injustiça social], o progressismo ou o socialismo de qualquer tipo", diz o documento.

O movimento não é apenas diplomático. Autoridades americanas notaram que, conforme o candidato republicano vem recuperando espaço nas pesquisas, membros do grupo Proud Boys passaram a fazer parte dos comícios de Trump. Quatro ex-dirigentes do movimento radical e supremacista foram condenados pela invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Cada um deles pegou mais de 15 anos de prisão.

Agora, a esperança do grupo é de que, se Trump for eleito, ele perdoará os criminosos. O republicano, na semana passada, qualificou o dia 6 de janeiro como "o dia do amor".

Outra constatação é o aumento do movimento no interior dos Estados Unidos no recrutamento por parte de grupos de ódio.

Depois das mentiras de Trump sobre os haitianos em Ohio, indicando que eles estariam comendo animais de estimação dos americanos, grupos radicais passaram a ameaçar os estrangeiros no estado. No mesmo estado, o grupo neonazista Active Club também passou a recrutar, alegando que existe uma "invasão" do território americano por estrangeiros.