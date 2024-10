Suspeitos de atacar o prefeito de Taboão já ficaram em prisão do PCC em SP

Investigadores coletaram imagens de câmeras de segurança da região onde o Nissan March foi queimado. Elas mostram dois homens saindo do veículo. Um deles carregava uma mochila tipo "case", utilizada no transporte de armas longa.

Os agentes refizeram o caminho percorrido pelos dois homens e verificaram, pela análise das imagens, um deles, o que segurava a mochila, entrando em Fiat Sena, de cor verde e sem insulfilm. Os policiais foram ao endereço do proprietário do carro, no Jardim Primeiro de Maio, em Osasco.

A dona da casa contou aos investigadores que o automóvel era do marido dela, já falecido, e que vinha sendo usado pelo filho Jefferson. Os agentes mostraram uma imagem do motorista do Fiat Sena e ela reconheceu Jefferson. E acrescentou que ele poderia estar na casa da namorada.

A equipe foi ao endereço indicado, também em Osasco, e quando chegou lá encontrou o imóvel aberto, com as luzes acesas, indicando que os moradores tinham saído do local às pressas. Na residência, foram apreendidos um telefone celular e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de Jefferson.

Foragido é capturado

Em Barueri, na Grande São Paulo, guardas-civis metropolitanos prenderam, na segunda-feira (21), Gilmar de Jesus Santos, 48. A Polícia Civil diz que ele também é investigado por suposto envolvimento no ataque ao prefeito de Taboão da Serra.