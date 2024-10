Ministros do STF e Lira brigam nos bastidores por duas vagas no STJ

A briga em torno das duas vagas de ministros abertas no STJ (Superior Tribunal de Justiça) mobilizou não apenas a nata do Judiciário, mas políticos influentes. Estão na mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva duas listas tríplices com nomes para as vagas. A tendência é que ele tome a decisão depois do segundo turno das eleições municipais. Até lá, a campanha seguirá forte nos bastidores.

Os ministros Kassio Nunes Marques e Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), trabalham por candidatos concorrentes. O primeiro faz campanha para o desembargador do TRF (Tribunal Regional Eleitoral) da 1ª Região Carlos Brandão. O outro tem atuado em prol da desembargadora Daniele Maranhão, do mesmo tribunal.

Inicialmente, Mendes tinha preferência por Ney Bello, também do TRF-1, mas o desembargador foi preterido na votação das listas tríplices pelo STJ na semana passada. Como segunda opção, abraçou a candidatura de Maranhão.