Na mesma semana em que Ryan, 4, foi morto durante uma operação policial em uma comunidade pobre de Santos (SP), com um tiro de fuzil na barriga enquanto brincava com os amigos, um júri popular absolveu o policial militar Rodrigo Soares, apontado como autor do tiro de fuzil que matou Ágatha Félix, de 8 anos, com um tiro nas costas, durante ação policial no Complexo do Alemão, comunidade pobre do Rio, quando voltava para casa com a mãe. Os sete jurados consideraram que o PM não teve intenção de matar. Policiais disseram que foram atacados, mas testemunhas e evidências contestaram isso. Soares teria confundido uma esquadria de alumínio carregada na garupa de uma moto com uma arma e disparou.