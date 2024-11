PCC ofereceu R$ 3 milhões para matar empresário; vítima gravou conversa

A ligação foi feita para o telefone celular do policial, que deixou a conversa rolar no viva-voz, para que o empresário escutasse. Vinícius gravou o diálogo sem o conhecimento dos dois interlocutores. Ambos começam a falar sobre valores.

O autor da ligação pergunta se "três está bom". Segundo pessoas ligadas ao empresário, no entendimento do próprio Vinícius o número se referia ao pagamento de R$ 3 milhões pela morte dele. O diálogo continua ainda no viva-voz.

Na sequência, o autor do telefonema pergunta ao policial se está fácil de resolver (matar) ou se está complicado e se o passarinho (Vinícius) estava voando (saindo de casa). O policial responde que sim, mas com seguranças. A conversa é encerrada instantes depois.

O policial então diz a Vinícius, "você escutou, você é meu irmão". E pergunta ao empresário: "Por que esse cara está fazendo isso aí? E depois acrescenta: "Nós vamos pegar esse cara e dar umas pauladas nele." E orienta o empresário a fazer a linha de defesa dele de maneira certa.

Essa última fala do policial se referia à defesa de Vinícius no processo que ele respondia pelos assassinatos do narcotraficante e Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, e Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue.

As vítimas foram mortas a tiros às 12h10 de 27 de dezembro de 2021 em frente ao número 110 da rua Armindo Guaraná, no Tatuapé, zona leste paulistana. Noé Alves Schaum, 42, acusado de ser o executor do crime, foi assassinado em 16 de janeiro de 2022, no mesmo bairro. Ele teve a cabeça decepada.