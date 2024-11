Diante do indiciamento de Jair Bolsonaro e mais 36 por golpe de Estado, dissolução do Estado democrático de direito e organização criminosa, uma pergunta voltou a ser feita em círculos políticos, jurídicos e em grupos de zap de jornalistas: quando uma condenação estiver iminente, o ex-presidente tentará fugir para o exterior ou vai encarar de frente a prisão como fez Lula? O procurador-geral da República vai apresentar denúncia pelo caso no início de 2025 e o Supremo Tribunal Federal deve julgá-lo no mesmo ano para evitar contaminar as eleições gerais de 2026. Diante da robustez do que foi apresentado até aqui, poucos duvidam que Bolsonaro será declarado culpado e pegar décadas no xilindró. A questão é: ele aceitará cumprir a pena?