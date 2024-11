Os prédios do deputado Rubens Paiva também são coisa de cinema

O prédio Solar do Conde, na rua Pará, em Higienópolis Imagem: Raul Juste Lores/UOL

Diferentemente do marketing desesperado das incoporadoras, de ontem e de hoje, que batizam prédios de arquitetura bem plebeia como "barão de", "duque da", "chateau" ou "palazzo imperiale", o "conde" desse prédio era apenas gozação. Tio de Fernando, Sergio Gasparian era casado com Elvira, filha do barão de Rio Claro, quando títulos nobiliários já contavam pouco. Como o prédio foi construído no terreno da casa do conde-fake, "Solar do Conde" era uma boa piada interna.

O edifício Portofino, na esquina do canal 1 com a praia, em Santos Imagem: Raul Juste Lores/UOL

Também alguns dos melhores prédios da minha Santos natal foram obra da Paiva Construtora. Cresci olhando para eles. Santos hoje, coitada, apesar do alto IDH, assiste a um turbilhão de prédios sub-Dubai (e até sub-Balneário Camboriú). Mas nas décadas de 1950 e 1960, recebeu o melhor da produção paulistana, da elite que queria um apezinho na praia. Os prédios de Rubens, que nasceu em Santos e cresceu em São Vicente, não ficaram tortos. Tinham boas fundações.

Meu favorito é o edifício Portofino, na esquina do canal 1 com a praia, em terreno da família Paiva. Imponente, com ótimos materiais, faria bonito como cenário de filme passado nos anos 1960 na praia do José Menino. O Portofino tem a sorte de ser vizinho, além do mar, a um arborizado canal de saneamento projetado por Saturnino de Brito, de uma rede pluvial que evita enchentes à beira-mar. Os engenheiros Saturnino e Rubens gostariam dessa vizinhança. Renina Katz foi a artista convidada para fazer o painel na entrada do Portofino. Bons tempos que artistas decoravam os prédios. Ali perto fica o Portovelho, belo condomínio também erguido por Rubens e o amigo Pedro Paulo, mas descaracterizado depois de várias reformas patrocinadas por síndicos insensíveis.