Tarcísio se dispõe a afundar com Bolsonaro até o último glub-glub

O Titanic tornou-se, com o tempo, a melhor metáfora para enredos trágicos. No momento, nenhuma imagem é mais fascinante a bordo do bolsonarismo do que a de Tarcísio deslizando pelo convés como músico fiel de uma orquestra a caminho do fundo. Com as caldeiras explodindo, a água invadindo o trombone, Tarcísio continua seguindo a batuta do capitão, sem desafinar.

É como se o governador ouvisse um comando interior de Bolsonaro: "Toque, continue tocando. Com brio!".

A conjuntura já ofereceu muitas oportunidades para um desembarque de Tarcísio. Mas ele exibe uma disposição para afundar com Bolsonaro até o último glub-glub. Mais um pouco e não haverá botes salva-vidas à disposição.