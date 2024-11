Erro na minuta do golpe ensina por que é ruim faltar às aulas de História Para que aprender História? Para não passar vexame quando for tentar dar um golpe de Estado e o rascunho do decreto golpista vazar na investigação policial. A minuta de golpe apresentada por Bolsonaro aos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, de linguagem empolada e contorcionismos retóricos e jurídicos para justificar o injustificável (um golpe de Estado), careceu de uma revisão que poderia ter sido feita por um estudante do ensino médio. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto