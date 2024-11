Divulgação de tabela do IR junto com corte fiscal rachou auxiliares de Lula

Já a área política do governo defendeu uma divulgação única para amenizar as críticas da esquerda. Eles argumentavam que a correção da tabela do IR era uma promessa de campanha de Lula e que "o mercado nunca estará satisfeito".

Na visão desses auxiliares, o presidente não pode se dobrar aos "desejos" da Faria Lima, que "quer a destruição completa da proteção aos trabalhadores".

A economia a ser obtida com o ajuste fiscal de Haddad é estimada em R$ 70 bilhões.

No pacote, constam medidas como a limitação do reajuste do salário mínimo à correção da inflação mais, no máximo, 2,5%, que é o limite do crescimento de despesas do arcabouço fiscal.

Na campanha, Lula também prometeu manter a correção do salário mínimo acima da inflação. Pessoas próximas ao presidente, no entanto, dizem que não havia compromisso com a regra anterior, já adotada em outros mandatos, que era reajuste por inflação mais crescimento do PIB.