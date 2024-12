O que a prisão de Braga Netto e o Viagra ensinam sobre o golpismo militar Não é que Bolsonaro, o malvadão, perverteu pobres generais estrelados, como Walter Braga Netto, hoje preso por obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado do qual participou. Setores militares estavam com Jair desde antes mesmo de seu governo em busca de privilégios, de dinheiro, de poder. Sim, era amor, não cilada. Então, é saudável para a democracia, para a História e para a prevenção à gastrite que muita gente boa pare de investir na fanfic de que o bolsonarismo tirou bons militares do caminho correto. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto