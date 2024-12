Pai de Cid era o canal de Braga Neto para vazamento de informações, diz PF

As investigações da Polícia Federal apontam que o pai de Mauro Cid, general Mauro Lorena Cid, tornou-se o canal de vazamento de informações do general Walter Braga Netto.

E foi por conta desses vazamentos e da possível utilização dessas informações para obstruir as investigações da trama golpista que a PF pediu e o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do ex-ministro da Justiça e ex-candidato à vice na chapa de Jair Bolsonaro.

De acordo com a decisão de Moraes, a perícia feita no celular do general Mauro Lorena Cid apontou uma "intensa troca de mensagens" entre ele e Braga Netto no dia 8 de agosto de 2023, três dias antes da Operação Lucas 12:2, que apurou a venda de presentes recebidos pela presidência da República por autoridades estrangeiras no exterior. As mensagens foram apagadas.