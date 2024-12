Braga Netto em cana! É preciso que se entenda este tempo: "Acabou, zorra!"

A prisão do general Braga Netto representa um grande dia para a democracia brasileira. A turma do "deixa-disso", presente também em franjas da imprensa, diz por aí que o regime democrático no país é sólido e nunca esteve em risco. É mentira. A tese simula ser uma afirmação de princípios civilizatórios, mas é só uma patranha para defender penas leves para a canalhada. Sabem como é: vai que isso tudo seja positivo para o "lulopetismo"... Esses valentes não gostam de golpe — oh, não! —. mas gostam ainda menos de Lula. Daí que vivam a sonhar com o Cavaleiro Sem Cabeça do "bolsonarismo moderado". A obsessão dessa gente, desde que Lula venceu a eleição em outubro de 2022, é impedir a sua reeleição. Os entusiastas da teoria juntam de aspirantes a acadêmicos a meliantes. Avancemos.

Democracia não cai do céu; não é uma abstração que se materializa independentemente dos sujeitos. Ou as pessoas tornam seus fundamentos instrumentais para que a coisa funcione, ou os reacionários com e sem farda se encarregarão de empregar os aparelhos de Estado que a garantem com o objetivo de solapá-la, como vinham fazendo. Não passaram e não passarão desta vez. É o primeiro general quatro estrelas a ir em cana? Bem-vindos todos à ágora democrática. Houve o tempo em que fardados planejavam ou davam golpes e depois fabricavam a própria anistia. Como diria aquele filósofo, "Acabou, porra!"

O general senador Hamílton Mourão já foi para as redes para sustentar que as razões apontadas para a prisão não têm "contemporaneidade", como exige o Artigo 312 do Código de Processo Penal, e, assim, não haveria motivo para tanto. É uma bobagem. A íntegra da decisão está aqui.