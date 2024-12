O Superior Tribunal Militar conseguiu a façanha de absolver oito militares do Exército que fuzilaram o músico Evaldo Rosa dos Santos e reduzir a pena pela morte do catador de recicláveis Luciano Macedo. Se a tentativa de golpe de Estado civil-militar perpetrada por Jair Bolsonaro, Braga Netto, entre outros, tivesse dado certo, esse seria o padrão de justiça para o restante do país quando o caso envolvesse fardados. Não que a Justiça brasileira garanta os direitos de pretos e pobres como faz com brancos ricos diante de agentes de segurança que atuam como jagunços, mas o caso do fuzilamento ocorrido em Guadalupe, zona oeste do Rio, em 7 de abril de 2019 é um escracho.