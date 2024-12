Militares absolvem fuzilamento e mostram como seria a justiça sob o golpe

Somado a isso, o rescaldo da intervenção militar na área de segurança pública do Rio de Janeiro, ocorrida no ano anterior e que facilitaria operações de GLO. Lembrando que o interventor era o general Braga Netto.

Não é a mão de mandatários e dos comandantes que seguram os fuzis em dias como o 7 de abril de 2019. Mas foi a política de promover, premiar e justificar esse tipo de ação pelas mãos do poder público, e as políticas encabeçadas por eles, que ajudaram a tornar a execução de pobres e pretos algo banal sob a justificativa do bem maior.

Um Estado que mata indiscriminadamente não é seguro, mas autoritário e ditatorial. Nele, qualquer um com a cor de pele e a classe social "erradas" podem se tornar suas vítimas. E ainda terem que pedir desculpas depois de mortos, como queria a defesa dos executores.

Policiais e militares não atiram em famílias de brancos ricos impunemente no Leblon ou nos Jardins, apesar de ser nos bairros ricos das grandes cidades a morada de grandes criminosos, tanto do tráfico e da milícia quanto do poder econômico. Por que isso ocorre com negros pobres nos Extremos da Zona Norte e Oeste do Rio ou nos Extremos da Zona Leste e Sul de São Paulo?

Se você já tinha deduzido que é porque a vida, nesses locais, vale muito menos, parabéns de novo. Você também merece um doutorado em Brasil.

Não à toa, portanto, que um policial militar dê 11 tiros nas costas de uma pessoa que roubou pacotes de sabão líquido em São Paulo e outro atire uma pessoa de uma ponte. Os crimes estão no mesmo caldo. Militares e policiais usam a Constituição para limpar a sola do coturno porque sabem que, acima deles, há quem os defenda.