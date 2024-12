Dino exige e Brasil quer saber: quem são os pais das bilionárias emendas? Respostas simples, muitas vezes, são as mais difíceis de serem dadas. Você me traiu? Você colou na prova? Você roubou? Você encaminhou bilhões em dinheiro público de forma maquiada? É uma resposta muito simples o que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, requer da Câmara dos Deputados: quem são os pais e as mães, ou seja, quem liberou e, portanto, quem deve ser responsabilizado por R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares, cujo envio foi suspenso por ele, por falta de transparência e de rastreabilidade? Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto