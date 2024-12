Prefeito de São Paulo convida Campos Neto para integrar governo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), convidou ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para compor o seu governo. A coluna apurou que o economista respondeu que tirará, a partir de janeiro, quando deixa o cargo, dois meses de férias para, somente então, pensar no seu futuro.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem Campos Neto tem uma linha direta, também gostaria de contratá-lo. Se a composição for essa, a eleição de 2026 começa a ser desenhada nesse campo político, com Tarcísio candidato ao Palácio do Planalto e Campos Neto como seu ministro da Fazenda.

A candidatura do governador, contudo, depende do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizem seus principais interlocutores. Tarcísio teria que renunciar ao governo em abril de 2026, movimento que só fará se tiver o apoio do padrinho político.