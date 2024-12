Este texto é parte da newsletter Pra Começar a Semana enviada para assinantes. Quer receber antes e diretamente no seu email? Inscreva-se. O Comitê de Política Monetária do Banco Central realiza nesta semana a última reunião sob a presidência de Roberto Campos Neto para definir a taxa de juros básica do país. A reunião ocorre depois de uma semana conturbada no mercado financeiro, com projeção da alta da inflação e disparada do dólar. A incerteza sobre a aprovação das medidas de contenção e gastos públicos do governo também contribuiu para as oscilações do mercado.