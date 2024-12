Caso Gritzbach: Celular e pix traem acusado de ajudar olheiro do PCC

A reportagem procurou a Secretaria Estadual da Segurança Pública e indagou se as imagens das câmeras corporais acopladas às fardas do PMs da Rota responsáveis pelas detenções de Marcos e Allan tinham sido analisadas para comprovar ou não a legalidade das ações dos militares. Em nota, a assessoria da pasta respondeu que "a força-tarefa segue em diligências, as investigações seguem em sigilo e maiores informações serão preservadas para garantir a autonomia do trabalho policial".

A assessoria informou também que "as Corregedorias das Polícias Civil e Militar acompanham as investigações para que todas as medidas pertinentes sejam adotadas, reiterando o compromisso e respeito às leis, à transparência e à imparcialidade".

Investigações do assassinato de Vinícius Gritzbach

Oito dias antes de ser assassinado, Gritzbach havia delatado às autoridades integrantes do PCC e policiais civis envolvidos em casos de corrupção. Agentes da força-tarefa disseram à reportagem que um dos homens que atirou na vítima e um dos mandantes do crime já foram identificados.

Além de Kauê, o sócio dele, Matheus Mota, 33, acusado de ceder à quadrilha dois veículos usados no crime, também teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela justiça e não foi encontrado. Agentes da força-tarefa temem que ele possa ser assassinado pelo PCC como "queima de arquivo".