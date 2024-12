Novo governo sírio rejeita perseguições, mas diz que vai punir repressores

Preservar a unidade e a soberania do território sírio. Proteger todos os cidadãos e suas propriedades, independentemente de suas afiliações. Trabalhar para reconstruir o Estado e suas instituições com base na liberdade e na justiça. Esforçar-se para alcançar uma reconciliação nacional abrangente e retornar os refugiados e pessoas deslocadas para suas casas com segurança e dignidade. Responsabilizar todos aqueles que cometeram crimes contra o povo sírio, de acordo com a lei e a justiça.

"Conclamamos o povo sírio a se unir e permanecer unido nesta fase histórica e afirmamos que a nova Síria não será monopólio de ninguém, mas uma pátria para todos", completa o Conselho Nacional de Transição.

Entenda a situação na Síria

Rebeldes anunciaram a deposição do governo de Bashar al-Assad na Síria após avançar à capital do país, Damasco. O anúncio foi feito neste domingo (8) por meio de um canal de TV.

De acordo com a agência de notícias Reuters, Assad embarcou em um avião e deixou a cidade quando a ofensiva rebelde ainda estava se aproximando da capital. A informação foi baseada no relato de dois altos oficiais do exército sírio. A residência presidencial, em Damasco, foi invadida e saqueada após sua fuga, em um cenário de caos e euforia na cidade, mostra a BBC. Palácio onde reside Assad teve objetos furtados e destruídos (veja abaixo).