Pela mesma porta que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu mandar Deolane Bezerra e outros para casa, em prisão domiciliar, é possível que Gusttavo Lima escape de ser preso. Vamos ver. Tudo indica que, da próxima vez em que Nunes Marques, ministro do Supremo, ouvir o "tchetchetchretetê", ou como quer que se escreva isso, o cantor estará por aí, na sua frutífera parceria com prefeituras Brasil afora, que o contratam para os shows mais caros do país. Por que estou dizendo isso? O desembargador Eduardo Guilliod Maranhão mandou soltar Deolane na noite de ontem. Para ser preciso, o pedido de habeas corpus foi apresentado pela defesa de Darwin Filho, dono da Esportes da Sorte. Maranhão houve por bem estender o benefício aos 17 implicados, já presos ou com mandados de prisão expedidos. São eles:

- Maria Eduarda Quinto Filizola;

- Marcela Tavares Henrique da Silva;

- Dayse Henrique Da Silva;

- Eduardo Pedrosa Campos;

- Maria Aparecida Tavares de Melo;

- Giorgia Duarte Emerenciano;

- Maria Bernadette Pedrosa Campos;

- Maria Carmen Penna Pedrosa;

- Edson Antonio Lenzi;

- Deolane Bezerra Santos;

- Solange Alves Bezerra;

- Rayssa Ferreira Santana Rocha;

- Ruy Conolly Peixoto;

- Thiago Heitor Presser;

- José André da Rocha Neto;

- Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha.