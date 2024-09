Prisão de Gusttavo Lima? Há cheiro de "tchetchetchretetê". E Nunes Marques

Uma das razões que levaram a juíza Andréa Calado da Cruz a decretar a prisão de Gusttavo Lima, cujo nome verdadeiro é Nivaldo Batista Lima, tem a ver com o casal. Segundo os autos, o cantor comprou 25% da Vai de Bet. Não é apenas um garoto-propaganda do troço, mas sócio. Mas isso não rende preventiva. Avancemos.

Sabem aquela festança dada por Lima num iate em Mykonos, na Grécia, para comemorar seu aniversário, a que estavam presentes o ministro Nunes Marques, do STF, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União)? Pois é... Os foragidos Rocha Neto e Aislla estavam lá. Uma turma saiu do Brasil no avião do artista. E isso, por si, é claro, também não renderia a preventiva. Mas atenção para o que vem agora. Transcrevo trecho da decisão da juíza:

"(...) é crucial ressaltar a proximidade entre os foragidos José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha. No dia 7 de setembro de 2024, o avião de matrícula PS-GSG retornou ao Brasil, após fazer escalas em Kavala, Atenas e Ilhas Canárias, pousando na manhã do dia 8 de setembro no Aeroporto Internacional de Santa Genoveva, em Goiânia. Curiosamente, José André e Aislla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça.

Na ida, a aeronave transportou NIVALDO BATISTA LIMA e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala - Atenas - Ilhas Canárias - Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade."

Com mandado de prisão preventiva expedido e com paradeiro desconhecido — circularam boatos ontem de que estaria em Miami — Lima está foragido, na mesma situação, pois, em que estava o casal quando foi beneficiado pelo "habeas corpus".

Ora, se o desembargador Maranhão concede habeas corpus aos dois foragidos que estão na raiz da motivação da juíza para decretar a prisão de Lima, começo a sentir um cheiro de festança no ar. Não estranharia se o habeas corpus fosse estendido ao próprio cantor. Que, claro, há de pedir para não ficar em domiciliar porque ele tem aqueles compromissos com as prefeituras, né?