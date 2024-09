'Nem vi direito de onde partiu o soco', diz marqueteiro de Nunes agredido

O marqueteiro Duda Lima afirmou à coluna que "nem viu" de onde partiu o soco que o atingiu nesta segunda-feira (23) à noite no final do debate do Flow para a Prefeitura de São Paulo.

Ele foi alvo de um soco no rosto dado por Nahuel Medina, um assessor e cinegrafista de Pablo Marçal (PRTB).

"O cara colocou o telefone na minha cara, me provocando, eu me afastei, coloquei a mão na frente. E quando me virei, veio o soco. Nem vi direito de onde partiu", disse Duda à coluna ao chegar à delegacia de polícia para prestar queixa. Ele disse também que, apesar da agressão, está se sentindo bem, mas muito chateado de ter sido agredido em seu trabalho.