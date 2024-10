Opa! Apareceu um adulto na sala no caso Pablo Marçal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, acaba de dar um prazo de 24 horas — esgota-se amanhã, no dia da eleição — para que ele preste esclarecimentos ao STF sobre o uso irregular da X para fazer campanha eleitoral — inclusive a ignomínia lançada contra Guilherme Boulos. Como se sabe, Marçal divulgou um papelucho comprovadamente falso, que atestaria que o agora candidato do PSOL chegou a ser internado em razão de uma crise decorrente de consumo de cocaína. Mas o que Moraes tem com isso? Ele não é mais do TSE. De fato! Ocorre que não está tomando decisão como autoridade eleitoral. Eis a diferença entre juízes que aplicam a lei e alguns poetastros que só produzem frases de efeito, dormitando em berço esplêndido. Na sua ânsia de produzir factoides, o "coach" cometeu erros e caiu na teia da legalidade do Xandão. Por quê?