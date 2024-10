Por que coube a Alexandre de Moraes intimar Marçal a prestar depoimento

Neste sábado (5), a Polícia Federal encaminhou ao STF petição informando que Marçal usou o X em 2 de outubro para postar conteúdo de campanha. Além disso, neste sábado o perfil teria repostado um vídeo publicado originalmente no Instagram com a notícia falsa sobre Boulos.

Ou seja: o caso foi parar na mesa de Moraes não pelo suposto crime eleitoral, mas pelo conteúdo falso difundido em uma rede social com atividade suspensa no Brasil. Apesar disso, o ministro apontou indício de abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, com grave afronta à normalidade do pleito eleitoral.

Moraes cita que a conduta pode acarretar cassação do registro do candidato. Em tese, esse crime é julgado em uma AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), que correria na Justiça Eleitoral. Procurados pela coluna, ministros do TSE não se pronunciaram sobre a decisão de Moraes, ou sobre a conduta de Marçal.