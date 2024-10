Marçal não se deu conta de que caía na teia de Xandão. E se complicou bem

E Marçal com isso? O ministro explica:

Na data de hoje, em 5/10/2024, a Polícia Federal encaminhou o Ofício nº 4131931/2024 - CCINT/CGCINT/DIP/PF, informando que "foi identificada atividade do perfil @pablomarcal, atribuído a 'Pablo Marçal', com verificação azul, de acordo com os protocolos da rede X/TWITTER", destacando que o selo de verificação azul na plataforma X possui exigências como, por exemplo, nome de exibição, foto de perfil, endereço de celular confirmado.

A Polícia Federal ressalta que "PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL é candidato à prefeitura de São Paulo para as eleições municipais de 2024", assim como narra a utilização deste usuário na rede social X/TWITTER, como "identificou intensa atividade nos últimos dias a partir do dia 2out2024. Na madrugada e na manhã deste dia, 5out2024, foram postados diversos vídeos de uma corrida em campanha eleitoral". Narra, ainda, que às 5h50,"do dia 05out2024, o perfil publicou um vídeo no qual consta a notificação de retirada de uma postagem na rede social Instagram, Consta como título da postagem "TÁ AQUI A PROVA SOBRE O BOULES"

Por fim, a Polícia Federal complementa que no dia 4 de outubro, às 21h45, " houve a publicação de um vídeo com o título "TÁ AQUIA PROVA SOBRE O BOULES"6 , onde consta a imagem de um documento com o título "RECEITUÁRIO", datado de 19jan2021, assinado por "DR JOSÉ ROBERTO DE SOUZA", "CRM 17064 - SP". Destaca, também, que nos 2 e 4 de outubro, "constam diversas postagens com cortes de sua participação no INTELIGÊNCIA LTDA podcast, em debates eleitorais, bem como outros atos de campanha ocorridos nas últimas semanas", inclusive "o perfil em análise realizou uma postagem no dia 29ago2024 e, depois disso, somente uma postagem no mês de setembro, datada de 23set2024".

O espertalhão certamente se julgava fora do alcance de Moraes. Não atentou para o fato de que apuração pedida pela PGR e autorizada pelo ministro, como este lembra na sua decisão, tem se o seguinte escopo:

"casos extremados, em que usuários utilizam subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X, de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação as eleições de 2024, com discurso de ódio e antidemocráticos, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República".

Bingo!

O ministro lembra e, por isso, oficia a presidente da TSE, Cármen Lúcia:

A conduta de PABLO HENRIQUE COSTA MARÇAL, em tese, caracteriza abuso do poder econômico e no uso indevido dos meios de comunicação, sendo grave a afronta à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar a cassação do registro ou do diploma e inelegibilidade, conforme decidido pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (...).