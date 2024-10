Prefeito é alvo de tiros dentro de carro blindado e sai ileso em PE; veja

O prefeito e candidato à reeleição de Santa Cruz da Baixa Verde (PE), José Irlando de Souza Lima, conhecido como Irlando Parabólicas (PSD), foi alvo de um atentado a tiros na noite desta sexta-feira (4).

Em nota, a coligação informou que o prefeito foi alvo, junto com o seu motorista, quando parou em frente a sua residência, no bairro do Ginásio. "Por estar utilizando um carro blindado, ambos não sofreram nenhum ferimento", diz o texto.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma moto com dois homens chega próximo do veículo com o prefeito. Ao parar, um deles desce e dispara mais de 10 vezes contra o carro. Eles fogem e seguida.