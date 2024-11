O Senado, em parceria com a Câmara, está tentando dar um truque no Supremo ao votar o projeto para disciplinar as emendas parlamentares. O texto

a: ignora o que havia sido acordado pelos Três Poderes;

b: mantém, de modo oblíquo, alguns bilhões na conta do "Orçamento Secreto". Ainda que tenha outro nome, tem igual perfume, como escreveria o poeta -- ou "fedor", como escrevem nossos legisladores. O texto para disciplinar as emendas já havia sido aprovado na Câmara, foi modificado no Senado e retorna à Casa original. A execução das emendas foi suspensa pelo ministro Flávio Dino, do Supremo, por falta de transparência, como se sabe. Não parece que o texto resolva o problema.