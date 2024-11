G20 tenta blindar mundo contra protecionismo de Trump

Numa tentativa de blindar o mundo contra o protecionismo prometido pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, os países do G20 chegaram a um acordo para defender a abertura dos mercados e o compromisso em seguir as regras internacionais do comércio.

Na declaração final, anunciada nesta segunda-feira, as maiores economias do mundo se comprometem a lutar por "garantir um sistema multilateral de comércio baseado em regras, não discriminatório, justo, aberto, inclusivo, equitativo, sustentável e transparente, com a OMC em seu centro". Ou seja, evitar barreiras comerciais.

O bloco ainda fala em recuperar a OMC (Organização Mundial do Comércio), entidade abala por uma ofensiva de Trump para impedir seu funcionamento desde 2017.