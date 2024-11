Milei atua como enviado de Trump no G20, mas não tem força de seu mentor

Como todo país emergente e pequeno, a Argentina é suscetível a pressões.

Milei pode não gostar do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, mas já precisou da ajuda do Brasil em vários momentos. Assumir a embaixada em Caracas, na Venezuela, durante as eleições, foi só um deles.

O líder argentino também recebeu a visita de Emmanuel Macron, presidente da França, em Buenos Aires, no domingo. Macron provavelmente lembrou a ele que a União Europeia não vai se submeter passivamente a Trump.

E nem falamos ainda do ditador chinês Xi Jinping, que compra uma parcela expressiva das commodities argentinas.

O presidente argentino ambiciona ser um "mini Trump", mas sua residência é a Casa Rosada. Logo, numa reunião de cúpula como a do G20, é difícil conseguir mais que uma nota de rodapé.

Em tempo: União Europeia, China, Brasil e outros podem se preparar, porque a vida vai ficar bem mais difícil quando o novo ocupante da Casa Branca chegar.