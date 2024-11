Andressa Urach é investigada por apologia da zoofilia após fala no YouTube A Polícia de São Paulo instaurou um inquérito para investigar a modelo Andressa Urach por suspeita de apologia da zoofilia e maus-tratos de animais. O inquérito foi aberto no final de setembro pelo delegado Rodrigo Castro Salgado da Costa, do 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), após ofício enviado ao Ministério Público pelos deputados federais Bruno Lima (PP-SP), Matheus Laiola (União-PR), Fred Costa (PRD-MG) e Marcelo Queiroz (PP-RJ). Veja o texto completo de Rogério Gentile