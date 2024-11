Governo estuda liberar voos internos para aéreas estrangeiras, diz ministro

O governo trabalha atualmente em uma linha de crédito para socorrer as empresas nacionais que sofreram impactos financeiros com a pandemia. Serão R$ 4 bilhões ao ano via BNDES a serem disponibilizados a partir de 2025.

Veja a seguir os principais trechos da entrevista:

Plano de recuperação das aéreas

O plano já foi apresentado e a gente está num trabalho agora de dialogar com as companhias. Quando tivemos a pandemia, que afetou muito a situação das aéreas no Brasil e no mundo, o Brasil não teve nenhuma agenda de crédito.

Nós detectamos esse problema. Eu conversei com o ministro [Fernando] Haddad [Fazenda] e com o ministro Rui Costa [Casa Civil], com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.