Record é condenada por tratar vítima como suspeita no Balanço Geral A Justiça paulista condenou a TV Record a pagar uma indenização de R$ 15 mil a uma mulher que foi alvo de uma reportagem do programa Balanço Geral. Em setembro de 2022, de acordo com o processo, o namorado da mulher passou a ter um comportamento muito estranho na empresa em que trabalhavam. Usuário de drogas, estava extremamente nervoso e agitado, e começou a correr pela rua, em meio aos carros. Veja o texto completo de Rogério Gentile