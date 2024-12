Record é condenada por tratar vítima como suspeita no Balanço Geral

Quando os policiais chegaram, ele a estava ameaçando com uma faca. Um disparo foi feito por um policial, e o rapaz acabou morrendo.

Ao noticiar o caso, no entanto, de acordo com a ação, a Record passou a insinuar que a mulher poderia ser responsável pelo surto do rapaz. Sem apresentar provas ou indícios, chegou a citar a versão de um familiar segundo a qual o jovem teria sido dopado pela namorada e a morte, planejada.

O programa exibiu, inclusive, um vídeo do casal numa padaria antes do surto para mostrar que eles estavam "brigados". O apresentador Reinaldo Gottino ressalta que ela entra no estabelecimento e "nem olha na cara dele".

"Ela bate até o pezinho, mas não fala com ele", disse o apresentador. "Horas depois ele é encontrado morto", afirmou.

Reportagem induziu telespectadores, decide juíza

A juíza Elisa Leonesi Maluf afirmou que a reportagem adotou uma "narrativa deliberadamente falsa, induzindo os telespectadores a acreditarem que eles estavam brigados".