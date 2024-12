Nova prisão de Daniel Silveira lembra golpistas que Moraes não tirou férias

Nas semanas que antecederam o seu julgamento pelo STF, em 20 de abril daquele ano, quando ele foi condenado a oito anos e nove meses de cadeia, à multa, à perda de seu mandato e à suspensão de direitos políticos por atacar a democracia e ameaçar os ministros do STF, a máquina bolsonarista em redes sociais e aplicativos de mensagens agiu para vender o deputado como um herói que estava para ser sacrificado.

Em uma inversão de valores, martelou-se a ideia de que o deputado condenado representava uma cruzada pela liberdade de expressão, quando, na verdade, Silveira estava usando os seus direitos previstos na Constituição para atacar direitos previstos na Constituição.

A defesa pública do deputado foi transformada em um espetáculo para provar que o bolsonarismo queria a liberdade dos brasileiros enquanto os ministros do Supremo representam a grande censura. Isso ajudou a incitar ainda mais a base de fãs, que depois irromperiam em violência na Praças dos Três Poderes nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Bolsonaro defendeu Silveira e atacou a Suprema Corte nos eventos do qual participou, dando ordem unida a seus aliados no Congresso e nas redes sociais para fazerem o mesmo. Disse que não aceitaria uma condenação do deputado - até porque isso significaria, indiretamente, um limite imposto às estripulias do próprio Jair.

Tanto que, depois disso, deu um perdão presidencial a Silveira - que foi cassado pelo STF posteriormente.

O bolsonarismo-raiz considera que, por estar em uma democracia, tem o direito de atacar e limitar as liberdades de outras pessoas, ameaçando vidas e ferindo de morte a própria democracia e não ser devidamente responsabilizado por isso. Esse tipo de argumentação apela para o "paradoxo da tolerância", citado pelo filósofo Karl Popper. A liberdade irrestrita leva ao fim da liberdade da mesma forma que a tolerância irrestrita pode levar ao fim da tolerância.