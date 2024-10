Órgão apura elo de servidor com firma líder de contratos emergenciais em SP A CGM (Controladoria-Geral do Município) de São Paulo abriu um procedimento para apurar o vínculo comercial mantido pelo chefe de gabinete da Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras), Eduardo Olivatto, e o dono da F.F.L. Sinalização, Comércio e Serviços, Fernando Marsiarelli, empresário que mais assinou contratos emergenciais no âmbito da secretaria. O caso foi revelado pelo UOL na última quinta-feira (3). O órgão de controle encaminhou nesta semana a Olivatto um questionário com pedido de esclarecimentos. Veja o texto completo de Thiago Herdy