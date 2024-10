Órgão apura elo de servidor com firma líder de contratos emergenciais em SP

Seu nome aparece também encaminhando documentos relativos a processos de contratação na modalidade emergencial no âmbito da Siurb, como pode ser conferido aqui.

Na noite desta quarta (9), a assessoria de Olivatto divulgou uma nova nota informando que a assinatura de documentos como o Certificado de Registro Cadastral é uma "ação protocolar".

Informou também que embora o chefe de gabinete encaminhe internamente as demandas pelas obras emergenciais na Siurb, trata-se de ato "meramente administrativo".

"O chefe de gabinete não assina processos decisórios de obras", informou.

No mundo político, Olivatto é apontado como uma das figuras mais influentes na secretaria de obras paulistana e responsável por manter uma atuação alinhada com o gabinete do prefeito Ricardo Nunes.

Controladoria investiga emergenciais

Esta não é a primeira investigação sobre os contratos emergenciais da Siurb no âmbito da CGM. Desde março o órgão apura indícios de combinação de preços entre empresas convidadas a realizar a obras, bem como o Ministério Público de São Paulo. O episódio foi noticiado pelo UOL.



De acordo com a prefeitura, as investigações ainda estão em curso, sem previsão de serem concluídos.