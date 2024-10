Moreia pescada no 'caribe brasileiro' vem com garrafa de água no estômago

Uma moreia foi pescada e surpreendeu os pescadores por estar com garrafa de água mineral intacta e uma tampa de cerveja dentro do seu estômago. O caso aconteceu ontem no povoado de São Bento, em Maragogi, município do litoral norte alagoano conhecido como "Caribe brasileiro."

Os pescadores fizeram o vídeo e mostraram o momento em que o material é retirado de dentro da moreia, que foi pescada com arpão nos recifes da APA (Área de Proteção Ambiental) Costa dos Corais, que se estende do litoral de Alagoas até Pernambuco. Ela é a maior unidade de conservação federal marinha costeira do Brasil e possui 406 mil hectares.

As imagens chamaram a atenção do pesquisador e professor do curso de engenharia de pesca da Ufal (Universidade Federal de Alagoas), Cláudio Sampaio. Ele diz que não é normal um animal dessa espécie engolir algo assim.