O presidente Lula está em Nova York (EUA) para a Assembleia Geral da ONU Flickr | Lula Oficial / Foto: Ricardo Stuckert Lula volta a discursar na ONU, e Copom define a taxa de juros Do UOL Novos poderes aos emergentes. O presidente Lula vai discursar pela oitava vez na abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) na terça (19). É uma tradição, desde 1947, que seja o presidente brasileiro a abrir os trabalhos. Depois, falam os anfitriões, os Estados Unidos. Lula e o presidente Joe Biden têm reuniões agendadas e vão propor avanços nos direitos trabalhistas para a economia do futuro. Jamil Chade escreve que a comitiva do presidente para o evento em Nova York tem 13 ministros (veja a agenda de cada um) e 300 pessoas inscritas, da sociedade civil e da indústria. Em discurso de cerca de 10 minutos, Lula "mandará um recado claro aos países ricos de que os emergentes exigem que sua voz seja ouvida nas decisões globais a partir de agora", afirma o colunista. Neste domingo, depois de encontro com empresários, o presidente participa de um jantar organizado pela Fiesp e a Confederação Nacional das Indústrias (CNI). Na quarta (20), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anuncia uma nova decisão sobre a taxa de juros. Já houve a expectativa de mais um corte de 0,5 ponto na Selic, mas a economia é dinâmica, a inflação também, e não custa lembrar do placar apertado da última decisão, em agosto, quando os juros caíram de 13,75% para 13,25%. ****************************** Calendário urgente. Na segunda (18), o governo federal começa a pagar os benefícios do Bolsa Família de setembro, cronograma que segue até o dia 29. O programa é composto por seis diferentes tipos de benefícios. Para as famílias beneficiárias que foram atingidas por chuvas e inundações no Rio Grande do Sul, em 97 municípios, o pagamento será antecipado. Mercado financeiro. O Banco Central divulga às segundas o relatório Focus com projeções para a taxa Selic, inflação, PIB e dólar. Na semana passada, as previsões sobre a inflação voltaram a subir. Brasileirão. Às 20h de segunda (18), tem Bahia x Santos; às 21h, Corinthians x Grêmio. Acompanhe a classificação na tabela do campeonato. ******************************** Expectativa. O Banco Central divulga na terça (19), às 9h, o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), uma prévia do PIB de julho. Em junho, este mesmo índice havia avançado 0,63% em relação ao mês anterior. Julgamento de vereador. A Câmara Municipal de São Paulo julga na terça (19) a cassação de vereador Camilo Cristófaro, do Avante, acusado de racismo. Em 2022, ele foi flagrado na Câmara associando "lavar a calçada" a "coisa de preto". A Justiça rejeitou a denúncia contra o parlamentar. Pedras preciosas no caminho. A CPMI dos atos golpistas agendou para a terça (19) o depoimento de Osmar Crivelatti, ex-assessor da Presidência da República que atualmente faz parte da equipe pessoal de Jair Bolsonaro. Crivelatti era assessor do tenente-coronel Mauro Cid e foi citado em troca de e-mails sobre recebimento de "saco de pedras preciosas" por Bolsonaro. O depoimento do general Braga Netto foi cancelado. Vitórias no vôlei feminino. Em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, o Brasil enfrenta a Bulgária às 4h de terça (19). Na estreia do pré-olímpico, as brasileiras venceram a Argentina. Neste domingo, atropelaram o Peru por 3 a 0. Além de Argentina, Bulgária e Peru, o Brasil vai enfrentar Porto Rico, Turquia, Bélgica e Japão. Serão apenas duas vagas diretas para a Olimpíada. Brasileirão. Às 21h30 de terça (19), jogam América-MG e Red Bull Bragantino. Liga dos Campeões. São quatro jogos na terça (19): às 13h45, Milan x Newcastle; às 16h, PSG x Borussia Dortmund, Manchester City x Estrela Vermelha e Barcelona x Antwerp. A Fazenda, o retorno. Terça próxima (19) é o dia para acompanhar a entrada dos peões no reality show A Fazenda, da Record, às 22h30. Adriane Galisteu comanda a atração que tem 18 participantes já confinados e ainda vai anunciar mais quatro concorrentes. Na segunda (18) tem pré-estreia, quando o público vai conhecer os 10 famosos do Paiol. Acompanhe as enquetes e a cobertura em Splash. Henrique Fogaça volta ao Masterchef. Encerrada a 10ª temporada com cozinheiros amadores, a Band TV retoma na terça (19) o Masterchef Profissionais. A quinta edição começa com 14 participantes, número que pode sofrer baixas, no plural mesmo, já na estreia, a partir das 22h30. O jurado Henrique Fogaça, que havia sido substituído por Rodrigo Oliveira, promete provas difíceis: "É gratificante saber que o público sentiu falta, mas agora estou de volta com os dois pés no peito. Vacilou, rodou", disse. **************************** Placar apertado. Depois de dois dias de reunião, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anuncia no final da tarde de quarta (20) a decisão sobre a taxa de juros. No mês passado, os juros da taxa Selic caíram de 13,75% para 13,25%, a primeira baixa em muito tempo, com placar de 5 a 4. Dois anos atrás, em setembro de 2021, a taxa Selic estava em 6,25%. Pré-olímpico de vôlei. De quarta a domingo (24), a seleção brasileira de vôlei feminino tem quatro duelos na busca por uma vaga em Paris, nas Olimpíadas de 2024. Brasil x Porto Rico jogam às 4h (hora de Brasília) na quarta (20); na sexta (22), também às 4h, as brasileiras enfrentam a Turquia; sábado é a vez da Bélgica, às 4h, e no domingo tem Brasil x Japão, às 7h25. Economia do futuro. O presidente Lula tem reunião bilateral com o presidente Joe Biden na quarta (20), em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU. Segundo o governo brasileiro, os dois líderes vão propor avanços nos direitos trabalhistas. Prós e contras. O STF retoma na quarta (20), às 14h, o julgamento do marco temporal, tese que coloca indígenas e ruralistas em lados opostos porque define o ano de 1988 como limite para a reivindicação de terras já ocupadas. Veja como se manifestaram os ministros em votações anteriores. Brasileirão. Na quarta (20), tem Goiás x Flamengo às 19h. Às 21h30, jogam Fluminense x Cruzeiro e São Paulo x Fortaleza. Na quinta (21), são mais três jogos pelo campeonato: Vasco x Coritiba às 19h, Athletico x Internacional às 19h30 e Grêmio x Palmeiras às 21h30. *********************************** Como um amanhecer. A música está no centro de duas estreias de cinema na quinta (21). O documentário Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você, com direção de Roberto de Oliveira, recupera um disco gravado em 1974 em Los Angeles por Elis Regina e Tom Jobim. Leve uns lenços para secar o rosto: entre as canções estão O que Tinha de Ser e Retrato em Preto e Branco. Dirigido por Eduardo Albergaria, Nosso Sonho é a cinebiografia de Claudinho e Buchecha, interpretados por Juan Paiva e Lucas Penteado. Também estreiam esta semana Casamento Grego 3 e Os Mercenários 4, entre outros filmes. Sauditão. Na quinta (21), tem Damac x Al Hilal às 12h e Al-Ittihad x Al-Fateh às 15h. Embargos de declaração. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) inicia na sexta (22) o julgamento em plenário virtual do recurso de Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por oito anos. Os ministros podem votar até as 23h59 de 28 de setembro. Fórmula 1. Na sexta (22), às 3h e às 23h30, serão realizados treinos livres para o Grande Prêmio do Japão. A classificação será no sábado (23), às 3h. Neste domingo (17), o GP de Singapura foi vencido pelo espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. Brasileirão e Sauditão. Na sexta (22), às 15h, jogam Al-Nassr e Al-Ahli, e às 20h tem Corinthians x Botafogo.