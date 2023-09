Lula chega a Nova York para Assembleia Geral da ONU

O presidente ficará em Nova York até a próxima quinta-feira (21), com uma agenda de encontros com empresários e políticos, incluindo duas reuniões com Joe Biden.

Na quarta (20) haverá uma reunião bilateral, e depois está previsto o lançamento de uma iniciativa conjunta com pauta do trabalho.

Segundo o governo brasileiro, se trata de uma iniciativa global para o avanço de direitos trabalhistas na economia do século 21.

Costumeiramente, o discurso do Brasil abre a cúpula.

É a segunda vez em que o mandatário brasileiro visita os EUA.

(ANSA).